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Транспортна комісія має бути незалежним органом, - екс-міністр

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 16:13
Транспортна комісія має бути незалежним органом, - екс-міністр Фото: автобус "Київпастранс" (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Наталія Гурковська

Комісія з регулювання в транспортній сфері має бути незалежним органом, підпорядкування її президенту зробить її інструментом тиску на бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

"Я вважаю, що це катастрофа, тому що тоді нівелюється взагалі ідея створення цього органу, який мав бути незалежним. Я розумію, що в президента є бажання керувати всім. Але це бажання завершиться катастрофою для всього і у всіх", - сказав Омелян.

Він нагадав, що наразі ситуація на залізниці є критичною - компанія отримує мільярдні збитки попри те, що тарифи на перевезення постійно підвищуються. Окрім того, відсутність інвестицій в ремонт інфраструктури призвела до сповільнення руху залізницею та зростання оборотності вагонів, через що УЗ втрачає клієнтів.

"Заплановані збитки 2021 року мали сягати 8 млрд грн. І лише завдяки підвищенню вантажних тарифів вдалося намалювати прибуток в 450 млн грн. Але ми розуміємо, що це фактично витягнули гроші з кишень бізнесу і переклали в державну компанію, яка продукує корупцію та неефективність. Критика наростає, бізнес втрачає, оборотність вагону зростає. Ніяких масштабних змін і жодного фінансування під ці зміни не передбачено", - розповів Омелян.

На його думку, намір президента контролювати регулятора галузі і в ручному режимі встановлювати тарифи, ще більше погіршить ситуацію і посилить тиск на бізнес, який користується послугами УЗ.

"Бажання президента в ручному режимі самостійно встановлювати тарифи, я вважаю, переходить будь-які межі… Фактично зараз таким чином буде ще один інструмент тиску на бізнес. Тобто, умовно, якщо президент буде вважати за потрібно заблокувати чи конкретного підприємця, чи цілі сектори залізничних перевезень, - він просто буде в ручному режимі встановлювати ті тарифи, які будуть ставити на межу рентабельності або взагалі робити банкрутами будь-яку компанію, яка залежна від транспортних послуг "Укрзалізниці", - пояснив Омелян.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстровано урядовий проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про транспорт" (№6514), який передбачає створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Згідно із законопроектом НКРТ підпорядкована президенту України.

Раніше екс-голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна заявила, що законопроект, яким передбачається створення НКРТ, протирічить Конституції, оскільки президенту надаються невластиві йому повноваження.

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