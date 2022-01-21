Транспортна комісія має бути незалежним органом, - екс-міністр

Комісія з регулювання в транспортній сфері має бути незалежним органом, підпорядкування її президенту зробить її інструментом тиску на бізнес.

"Я вважаю, що це катастрофа, тому що тоді нівелюється взагалі ідея створення цього органу, який мав бути незалежним. Я розумію, що в президента є бажання керувати всім. Але це бажання завершиться катастрофою для всього і у всіх", - сказав Омелян.

Він нагадав, що наразі ситуація на залізниці є критичною - компанія отримує мільярдні збитки попри те, що тарифи на перевезення постійно підвищуються. Окрім того, відсутність інвестицій в ремонт інфраструктури призвела до сповільнення руху залізницею та зростання оборотності вагонів, через що УЗ втрачає клієнтів.

"Заплановані збитки 2021 року мали сягати 8 млрд грн. І лише завдяки підвищенню вантажних тарифів вдалося намалювати прибуток в 450 млн грн. Але ми розуміємо, що це фактично витягнули гроші з кишень бізнесу і переклали в державну компанію, яка продукує корупцію та неефективність. Критика наростає, бізнес втрачає, оборотність вагону зростає. Ніяких масштабних змін і жодного фінансування під ці зміни не передбачено", - розповів Омелян.

На його думку, намір президента контролювати регулятора галузі і в ручному режимі встановлювати тарифи, ще більше погіршить ситуацію і посилить тиск на бізнес, який користується послугами УЗ.

"Бажання президента в ручному режимі самостійно встановлювати тарифи, я вважаю, переходить будь-які межі… Фактично зараз таким чином буде ще один інструмент тиску на бізнес. Тобто, умовно, якщо президент буде вважати за потрібно заблокувати чи конкретного підприємця, чи цілі сектори залізничних перевезень, - він просто буде в ручному режимі встановлювати ті тарифи, які будуть ставити на межу рентабельності або взагалі робити банкрутами будь-яку компанію, яка залежна від транспортних послуг "Укрзалізниці", - пояснив Омелян.