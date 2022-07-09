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Головні санкції ще попереду. Радник Зеленського розповів, що вб'є російську економіку

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Україна, Субота 09 липня 2022 10:29
Головні санкції ще попереду. Радник Зеленського розповів, що вб'є російську економіку Фото: радник президента з економічних питань Олег Устенко (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Захід швидко почав вводити санкції після нападу Росії на Україну, відрізавши Москву від фінансової системи. Однак по-справжньому болючі санкції вб'ють російську економіку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко.

"Я вважаю, що основні санкції ще попереду", - сказав він.

При цьому він зазначив, що головна основна санкція - це санкція щодо нафти.

"Друга головна велика санкція, яка буде застосована, це санкція щодо російського газу. Свого часу Росія намагалася просто повністю використовувати енергетичний ресурс як зброю, зараз ця зброя стріляє саме в їхній бік. Вони це чітко розуміють, ось чому вони бісяться від цього", - підкреслив Устенко.

На його думку, "це буде головна санкція, яка просто повинна вбити російську економіку і не дати можливість заробляти кошти на війну".

Як повідомляло РБК-Україна, Європейський союз хоче узгодити сьомий пакет санкцій проти Росії до кінця липня. Однак в нього можуть не потрапити газове ембарго і санкції проти ядерної енергетики Росії.

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