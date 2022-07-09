Главные санкции еще впереди. Советник Зеленского рассказал, что убьет российскую экономику
Запад быстро начал вводить санкции после нападения России на Украину, отрезав Москву от финансовой системы. Однако по-настоящему болезненные санкции убьют российскую экономику.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
"Я считаю, что основные санкции еще впереди", - сказал он.
При этом он отметил, что главная основная санкция - это санкция в отношении нефти.
"Вторая главная крупная санкция, которая будет применена, это санкция в отношении российского газа. В свое время Россия пыталась просто полностью использовать энергетический ресурс как оружие, сейчас это оружие стреляет именно в их сторону. Они это четко понимают, вот почему они бесятся от этого", - подчеркнул Устенко.
По его мнению, "это будет главная санкция, которая просто должна убить российскую экономику и не дать возможность зарабатывать средства на войну".
Как сообщало РБК-Украина, Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля. Однако в него могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России.
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