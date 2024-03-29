RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главы МИД Украины и Индии встретились для переговоров: о чем договорились

Фото: Главы МИД Украины и Индии провели в Нью-Дели двусторонние переговоры (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Ярослава Борзова

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим индийским коллегой в Нью-Дели. Они провели двусторонние переговоры и обзорное заседание межправительственной комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел в Telegram.

"В ходе наших искренних и всеобъемлющих переговоров с индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром мы обсудили двусторонние отношения, ситуацию в наших регионах и вопросы глобальной безопасности", - сообщил Кулеба по итогам переговоров.

Министры уделили особое внимание формуле мира и следующим шагам на пути ее имплементации.

Кроме того, они также провели обзорное заседание украино-индийской межправительственной комиссии.

"Мы договорились возобновить уровень сотрудничества между нашими странами, который существовал до полномасштабной войны России против Украины, а также определить новые перспективные проекты, которые выведут наши отношения на следующий уровень", - подытожил глава МИД Украины.

Следует отметить, что Кулеба предупредил Индию о "красных линиях" в случае финансирования военной машины РФ.

Визит Кулебы в Индию

В середине марта индийские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Кулеба совершит свой первый рабочий визит в индию в конце марта.

Позже Bloomberg сообщил, что Кулеба во время визита в Индию попытается убедить местные власти поддержать мирную инициативу Украины. Также у него запланирована встреча с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

25 марта Кулеба подтвердил, что посетит Индию в конце марта. Он отметил, что его визит в Нью-Дели должен укрепить отношения между странами. Сообщалось, что в ходе визита он проведет встречи с министром иностранных дел для обсуждения вопросов, касающихся двустороннего партнерства и сотрудничества по региональным и глобальным вопросам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныИндия