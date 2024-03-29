Глави МЗС України та Індії зустрілись для переговорів: про що домовились

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм індійським колегою у Нью-Делі. Вони провели двосторонні переговори та оглядове засідання міжурядової комісії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ в Telegram.
"Під час наших щирих і всеосяжних переговорів з індійським колегою Субраманьяном Джайшанкаром ми обговорили двосторонні відносини, ситуацію в наших регіонах та питання глобальної безпеки", - повідомив Кулеба за підсумками переговорів.
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Крім того, вони також провели оглядове засідання українсько-індійської міжурядової комісії.
"Ми домовилися відновити рівень співпраці між нашими країнами, який існував до повномасштабної війни Росії проти України, а також визначити нові перспективні проєкти, які виведуть наші відносини на наступний рівень", - підсумував глава МЗС України.
Варто зауважити, що Кулеба попередив Індію про "червоні лінії" у разі фінансування військової машини РФ.
У середині березня індійські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Кулеба здійснить свій перший робочий візит до Індії наприкінці березня.
Пізніше Bloomberg повідомив, що Кулеба під час візиту до Індії спробує переконати місцеву владу підтримати мирну ініціативу України. Також у нього запланована зустріч із главою МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром.
25 березня Кулеба підтвердив, що відвідає Індію наприкінці березня. Він зазначив, що його візит до Нью-Делі має зміцнити відносини між країнами. Повідомлялося, що під час візиту він проведе зустрічі з міністром закордонних справ для обговорення питань, що стосуються двостороннього партнерства та співробітництва з регіональних та глобальних питань.
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