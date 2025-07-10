Рубио после встречи с Лавровым: Трамп разочарован, что РФ не проявляет гибкость для мира
Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что Россия не проявляет гибкость, которая необходима для завершения войны против Украины.
Как передает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Рубио отметил, что стратегия США в контексте прекращения войны РФ против Украины заключается в том, чтобы продолжать взаимодействовать со всеми сторонами, участвующими в поиске решения конфликта.
"Я повторил (Лаврову - ред.) то, что говорил президент (Трамп - ред.): и разочарование, и недовольство отсутствием прогресса в мирных переговорах или движения вперед. Поэтому мы продолжим взаимодействие", - рассказал госсекретарь.
Глава Госдепа уточнил, что в ходе встречи они с Лавровым обменялись идеями и замечаниями, которые он уже сегодня, 10 июля, вечером передаст в Вашингтон.
По словам Рубио, переговоры с Лавровым были "откровенными и важными". Они обсудили и другие вопросы, которые не связаны с войной в Украине. Но этот конфликт оставался ключевой темой беседы.
"Послушайте, президент вполне ясно выразился. Он разочарован и недоволен тем, что со стороны России не проявляется большая гибкость, необходимая для завершения конфликта. Мы надеемся, что это изменится", - обратил внимание госсекретарь.
Разочарование Трампа
Напомним президент США Дональд Трамп 3 июля поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.
После разговора американский лидер заявил, что он разочарован, поскольку Путин не хочет останавливать войну против Украины.
Также недавно Трамп заявил, что Путин пытается казаться "милым", но "гонит США кучу бреда".
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