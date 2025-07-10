Рубио после встречи с Лавровым: Трамп разочарован, что РФ не проявляет гибкость для мира

Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что Россия не проявляет гибкость, которая необходима для завершения войны против Украины.

Как передает РБК-Украина , об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Рубио отметил, что стратегия США в контексте прекращения войны РФ против Украины заключается в том, чтобы продолжать взаимодействовать со всеми сторонами, участвующими в поиске решения конфликта.

"Я повторил (Лаврову - ред.) то, что говорил президент (Трамп - ред.): и разочарование, и недовольство отсутствием прогресса в мирных переговорах или движения вперед. Поэтому мы продолжим взаимодействие", - рассказал госсекретарь.

Глава Госдепа уточнил, что в ходе встречи они с Лавровым обменялись идеями и замечаниями, которые он уже сегодня, 10 июля, вечером передаст в Вашингтон.

По словам Рубио, переговоры с Лавровым были "откровенными и важными". Они обсудили и другие вопросы, которые не связаны с войной в Украине. Но этот конфликт оставался ключевой темой беседы.

"Послушайте, президент вполне ясно выразился. Он разочарован и недоволен тем, что со стороны России не проявляется большая гибкость, необходимая для завершения конфликта. Мы надеемся, что это изменится", - обратил внимание госсекретарь.