Президент Чехии надеется на определенность в вопросе вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина должна получить справедливое мирное соглашение и надежные гарантии безопасности. Важно создать все условия для ее вступления в НАТО и ЕС.
Об этом сказал президент Чехии Петр Павел, сообщает РБК-Украина со ссылкой на панельную дискуссию "Дивиденды безопасности: Европейская поддержка Украины" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы все хотим мирного соглашения настолько справедливого для Украины, насколько возможно; иметь меры, которые будут гарантировать, по крайней мере в обозримом будущем, пока она не станет членом НАТО и ЕС, что она (Украина) сможет отразить любую возможную атаку, а также создание всех необходимых основ, чтобы она стала членом обеих институтов", - сказал Павел.
По его словам, партнеры должны уже сейчас работать не только над тем, чтобы Украина могла войти в переговоры с Россией с позиции сильного государства, но и о послевоенном восстановлении.
"Мы уже предоставляем много военной поддержки и можем улучшить это... Надо иметь в виду и послевоенное восстановление. План Маршалла для Украины был бы отличной идеей", - считает Павел.
Чешский лидер также отметил, что вступление Украины в ЕС будет "лучшей демонстрацией поражения россиян в Украине" и отметил, что он убежден, что Украина в перспективе должна быть членом НАТО.
"Если мы берем на себя больше ответственности, то мы должны быть за столом переговоров", - заявил Павел.
Президент отметил, что целью российского диктатора Владимира Путина было взять Украину под полный контроль, провести "демилитаризацию" и вообще стереть страну с карты.
"Наш лучший подход - сказать ему, что все его усилия провалятся. Мы должны быть решительными, чтобы Украина стала членом ЕС и впоследствии - НАТО", - подчеркнул президент Чехии.
Вступление Украины в НАТО
Заметим. что вопрос членства Украины в НАТО в последнее время стал обсуждаться с новой силой. Этот вопрос снова был поднят в контексте Мюнхенской конференции по безопасности 2025.
Например, сенатор-республиканец Линдси Грэм по этому поводу заявлял, что Украину по состоянию на сейчас не будут принимать в НАТО. Однако в случае еще одного нападения Путина, страна пойдет в НАТО очень быстро.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не снимет членство Украины в НАТО со стола переговоров. При этом он назвал Путина "самым влиятельным" членом НАТО.
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