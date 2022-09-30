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Главы МИД стран "Большой семерки" анонсировали новые санкции против России

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Брюссель, Пятница 30 сентября 2022 19:36
Главы МИД стран "Большой семерки" анонсировали новые санкции против России Фото: главы МИД стран "Большой семерки" анонсировали новые санкции против России (g7germany.de)
Автор: Константин Широкун

Министры иностранных дел стран G7 осудили аннексию Россией оккупированных областей и пообещали ввести новые санкции против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы никогда не признаем ни эти аннексии, ни бутафорские "референдумы", проведенные под дулом пистолета", - говорится в совместном заявлении глав МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Европейского Союза.

Кроме того, дипломаты анонсировали новые экономические санкции против России, а также физических и юридических лиц внутри страны и за ее пределами, которые оказывают политическую, или экономическую поддержку войне против Украины.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ввели санкции против России за аннексию украинских территорий. В списки вошли представители бизнеса, российские военные и политики.

Также мы писали, что Канада ввела новые санкции против России из-за проведения "референдумов" в Украине. В списки вошли представители детей российских политиков и представителей оккупационных "администраций".

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