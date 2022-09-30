Главы МИД стран "Большой семерки" анонсировали новые санкции против России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы никогда не признаем ни эти аннексии, ни бутафорские "референдумы", проведенные под дулом пистолета", - говорится в совместном заявлении глав МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Европейского Союза.

Кроме того, дипломаты анонсировали новые экономические санкции против России, а также физических и юридических лиц внутри страны и за ее пределами, которые оказывают политическую, или экономическую поддержку войне против Украины.