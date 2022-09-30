Глави МЗС країн "Великої сімки" анонсували нові санкції проти Росії
Міністри закордонних справ країн G7 засудили анексію Росією окупованих областей та пообіцяли запровадити нові санкції проти Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
"Ми ніколи не визнаємо ні ці анексії, ні бутафорські "референдуми", проведені під дулом пістолета", - йдеться у спільній заяві глав МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США та Європейського Союзу.
Крім того, дипломати анонсували нові економічні санкції проти Росії, а також фізичних та юридичних осіб усередині країни та за її межами, які надають політичну чи економічну підтримку війні проти України.
Раніше стало відомо, що Сполучені Штати запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До списків увійшли представники бізнесу, російські військові та політики.
Також ми писали, що Канада запровадила нові санкції проти Росії через проведення "референдумів" в Україні. До списків увійшли представники дітей російських політиків та представників окупаційних "адміністрацій".
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