ua en ru
Ср, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США ввели новые санкции против Беларуси. Под ограничения попали авиалинии "Белавиа"

Новина українською →
Среда 09 августа 2023 17:43
США ввели новые санкции против Беларуси. Под ограничения попали авиалинии "Белавиа" Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 9 августа, ввели новый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали физические и юридические лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обновило свой список особо помеченных граждан и заблокированных лиц.

Под ограничения попали двое сыновей и жена белорусского бизнесмена Алексея Ивановича Алексина.

С 2021 года на Алексина и его основные компании наложены санкции Европейского союза. Также под санкциями США, Канады, Швейцарии, Японии, Украины.

Против кого еще ввели ограничения

Также США ввели санкции против:

  • Четырех представителей Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси;
  • гендиректора ОАО "Белорусский металлургический завод";
  • Отдела финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси;
  • белорусской государственной авиакомпании "Белавиа";
  • ОАО "Минского завода гражданской авиации № 407".

Также США ввели санкции против самолета Bombardier CRJ-200ER. Им пользуются сыновья белорусского диктатора Александра Лукашенко и премьер-министр Беларуси Александра Головченко.

Санкции против Беларуси

Недавно Совет ЕС ввел новые ограничительные меры против Беларуси в связи с незаконным вторжением России в Украину и ответ на причастность Минска к агрессии.

А вчера Великобритания ввела новые санкции против России за ее войну против Украины. Также ограничения коснулись Ирана и Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Беларусь
NEWS
Самый узкий круг людей. Зеленский провел Ставку в специальном формате
Самый узкий круг людей. Зеленский провел Ставку в специальном формате
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины