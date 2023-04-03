Главы МИД Китая и Японии встретились впервые за три года: что обсудили

"Я выразил протест против недавнего задержания японца в Пекине и подчеркнул нашу позицию на этот счет, включая досрочное увольнение этого гражданина", - отметил Хаяси.

По данным министерства иностранных дел Японии, на данный момент в Китае задержаны пять граждан Японии, двое из которых уже были судимы и признаны виновными.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган ответил, что суд рассмотрит дело в соответствии с законом.

"Это произошло, когда правительство Китая пытается привлечь японские инвестиции в Китай, и мы видим в этом несоответствие", – сказала зампресс-секретаря МИД Японии Юкико Окано.

Япония также озабочена усилением военной активности Китая, включая сотрудничество с Россией и морское присутствие в Восточно-Китайском море.

"Мы оба подтвердили важность продолжения диалога по вопросам, включая национальную безопасность", – сказал глава МИД Японии.

Глава МИД Китая призвал Японию не вмешиваться в вопрос Тайваня и не подрывать суверенитет Китая в какой-либо форме, подчеркнув, что Тайвань является сердцевиной основных интересов Китая.