Главы МИД Китая и Японии встретились впервые за три года: что обсудили

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси впервые за три года встретился с китайским коллегой Цинь Ганом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я выразил протест против недавнего задержания японца в Пекине и подчеркнул нашу позицию на этот счет, включая досрочное увольнение этого гражданина", - отметил Хаяси.
По данным министерства иностранных дел Японии, на данный момент в Китае задержаны пять граждан Японии, двое из которых уже были судимы и признаны виновными.
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган ответил, что суд рассмотрит дело в соответствии с законом.
"Это произошло, когда правительство Китая пытается привлечь японские инвестиции в Китай, и мы видим в этом несоответствие", – сказала зампресс-секретаря МИД Японии Юкико Окано.
Япония также озабочена усилением военной активности Китая, включая сотрудничество с Россией и морское присутствие в Восточно-Китайском море.
"Мы оба подтвердили важность продолжения диалога по вопросам, включая национальную безопасность", – сказал глава МИД Японии.
Глава МИД Китая призвал Японию не вмешиваться в вопрос Тайваня и не подрывать суверенитет Китая в какой-либо форме, подчеркнув, что Тайвань является сердцевиной основных интересов Китая.
Ранее мы писали, что Япония ограничит экспорт оборудования для производства микрочипов в Китае, поддержав США.
Напомним, одно из самых популярных приложений для покупок в Китае может шпионить за пользователями.
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