Одна из самых популярных программ для покупок в Китае может шпионить за пользователями, - CNN

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным издания, это одна из самых популярных программ для покупок в Китае - Pinduoduo, продающая одежду, продукты и другие товары более чем 750 миллионам пользователей в месяц.

По словам исследователей кибербезопасности, приложение может обойти защиту мобильных телефонов пользователей, чтобы отслеживать действия в других приложениях, проверять уведомления, читать личные сообщения и изменять настройки. Кроме того, они добавляют, что после установки его трудно удалить.

Хотя многие приложения собирают огромное количество данных пользователей, иногда без явного согласия, эксперты говорят, что гигант электронной коммерции Pinduoduo вывел нарушение конфиденциальности и безопасности данных на новый уровень.

Несколько экспертов в ходе исследования обнаружили наличие вредоносного программного обеспечения в приложении Pinduoduo, которое использовало уязвимости в операционных системах Android. Инсайдеры компании сказали, что эксплойты использовались для шпионства за пользователями и конкурентами, якобы для увеличения продаж.

"Мы не видели, чтобы подобное приложение массового уровня пыталось расширить их привилегии, чтобы получить доступ к вещам, к которым они не должны получать доступ", - сказал главный научный сотрудник финской фирмы по кибербезопасности WithSecure Микко Хюппенен.

Доказательства наличия сложного вредоносного программного обеспечения в приложении Pinduoduo появились на фоне интенсивной проверки приложений, разработанных Китаем, таких как TikTok, из-за беспокойства по безопасности данных.

Пока нет никаких доказательств того, что Pinduoduo передал данные китайскому правительству. Но поскольку Пекин имеет значительные рычаги влияния на предприятия под его юрисдикцией, законодатели США обеспокоены тем, что любая работающая в Китае компания может быть вынуждена сотрудничать с широким спектром мер безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что американские законодатели собирают подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить китайское приложение TikTok в США.

Кроме того, правительство Франции запретило государственным служащим использовать TikTok и Netflix.

Также служащим сил обороны Швеции запретили использовать программу социальной сети TikTok на своих рабочих телефонах.

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