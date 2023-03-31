Япония поддержала США, ограничив экспорт оборудования для производства микрочипов в Китае

Япония ограничит экспорт 23 видов оборудования для производства полупроводников, согласовав свои меры контроля над торговлей технологиями с мерами США по ограничению возможностей Китая в производстве передовых микросхем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Япония, где расположены крупнейшие мировые производители чипового оборудования, такие как Nikon и Tokyo Electron, не указала Китай в качестве цели мер, заявив, что производители оборудования должны будут получить разрешение на экспорт для всех регионы.

"Мы выполняем свою ответственность как технологическая нация, чтобы способствовать международному миру и стабильности",- заявил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

По его словам, Япония хочет прекратить использование передовых технологий в военных целях и не имеет в виду одну конкретную страну.

Но решение Японии рассматривается как крупная дипломатическая победа администрации президента США Джо Байдена, которая в октябре объявила о широких ограничениях доступа Китая к американским технологиям производства микросхем, чтобы замедлить его технологический и военный прогресс.

Без сотрудничества таких тяжеловесов, как Япония и Нидерланды, меры США были бы неэффективны, а их компании столкнулись бы с невыгодной конкурентоспособностью.

Япония и Нидерланды в январе договорились присоединиться к США в ограничении экспорта оборудования в Китай, которое может быть использовано для производства микросхем размером менее 14 нанометров, но не объявляли о соглашении, чтобы не провоцировать Китай, сообщали ранее источники. Япония никогда публично не признавала никаких соглашений.

Нанометр или одна миллиардная часть метра относится к конкретной технологии полупроводниковой промышленности, при этом меньшее количество нанометров обычно означает более продвинутый чип.

В Нидерландах правительство сообщило в письме парламенту в этом месяце, что планирует ограничить экспорт оборудования для производства микросхем. Крупная голландская компания ASML Holding NV доминирует на рынке литографических систем, используемых для создания микросхем.

Япония заявила, что введет экспортный контроль в отношении шести категорий оборудования, используемого в производстве чипов, включая очистку, осаждение, литографию и травление.

Ограничения, вступившие в силу с июля, вероятно, коснутся оборудования, произведенного как минимум дюжиной японских компаний, таких как Nikon, Tokyo Electron, Screen Holdings и Advantest.

Япония, которая когда-то доминировала в производстве микросхем, но ее рыночная доля сократилась примерно до 10%. Однако она по-прежнему является крупным поставщиком машин для изготовления микросхем и полупроводниковых материалов. Tokyo Electron и Screen производят около пятой части всех инструментов для производства микросхем в мире, а Shin-Etsu Chemical и Sumco Corp производят большую часть силиконовых пластин.