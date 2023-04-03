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Главы МИД Китая и Японии встретились впервые за три года: что обсудили

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Понедельник 03 апреля 2023 01:43
Главы МИД Китая и Японии встретились впервые за три года: что обсудили Фото: Впервые за три года встретились главы МИД Китая и Японии (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси впервые за три года встретился с китайским коллегой Цинь Ганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я выразил протест против недавнего задержания японца в Пекине и подчеркнул нашу позицию на этот счет, включая досрочное увольнение этого гражданина", - отметил Хаяси.

По данным министерства иностранных дел Японии, на данный момент в Китае задержаны пять граждан Японии, двое из которых уже были судимы и признаны виновными.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган ответил, что суд рассмотрит дело в соответствии с законом.

"Это произошло, когда правительство Китая пытается привлечь японские инвестиции в Китай, и мы видим в этом несоответствие", – сказала зампресс-секретаря МИД Японии Юкико Окано.

Япония также озабочена усилением военной активности Китая, включая сотрудничество с Россией и морское присутствие в Восточно-Китайском море.

"Мы оба подтвердили важность продолжения диалога по вопросам, включая национальную безопасность", – сказал глава МИД Японии.

Глава МИД Китая призвал Японию не вмешиваться в вопрос Тайваня и не подрывать суверенитет Китая в какой-либо форме, подчеркнув, что Тайвань является сердцевиной основных интересов Китая.

Ранее мы писали, что Япония ограничит экспорт оборудования для производства микрочипов в Китае, поддержав США.

Напомним, одно из самых популярных приложений для покупок в Китае может шпионить за пользователями.

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