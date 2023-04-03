Глави МЗС Китаю та Японії зустрілися вперше за три роки: що обговорили

Міністр закордонних справ Японії Йосімас Хаясі вперше за три роки зустрівся з китайським колегою Цінь Ганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я висловив протест проти нещодавнього затримання японця в Пекіні і підкреслив нашу позицію щодо цього, включаючи дострокове звільнення цього громадянина", - зазначив Хаясі.

За даними міністерства закордонних справ Японії, на даний момент у Китаї затримано п'ятьох громадян Японії, двоє з яких вже були засуджені і визнані винними.

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган відповів, що суд розгляне справу відповідно до закону.

"Це сталося, коли уряд Китаю намагається залучити японські інвестиції до Китаю, і ми бачимо в цьому невідповідність", - сказала заступник прес-секретаря МЗС Японії Юкіко Окано.

Японія також стурбована посиленням військової активності Китаю, включаючи співпрацю з Росією та морську присутність у Східно-Китайському морі.

"Ми обидва підтвердили важливість продовження діалогу з питань, включаючи національну безпеку", – сказав глава МЗС Японії.

Глава МЗС Китаю закликав Японію не втручатися в питання Тайваню і не підривати суверенітет Китаю в будь-якій формі, наголосивши, що Тайвань є серцевиною основних інтересів Китаю.