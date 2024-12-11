Главы МИД европейских стран обсудят поддержку Украины и ситуацию в Сирии

Помощь Украине

Напомним, вопрос усиления помощи Украине от европейских стран стал более актуальным, поскольку в США на выборах президента победил Дональд Трамп.

Пока что неизвестно, будет ли Трамп продолжать оказывать украинским защитникам военную помощь. США с начала полномасштабной войны являются основным союзником Украины в контексте военной помощи.

В частности, вчера, 10 декабря, заместитель министра обороны Польши Цезарь Томчик призвал Германию увеличить помощь Украине, поскольку возвращение Дональда Трампа в Белый дом может привести к сокращению поддержки от США.

При этом премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркивал, что помощь Украине в ближайшие месяцы "определит будущее Евросоюза".

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