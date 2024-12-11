Очільники МЗС європейських країн обговорять підтримку України та ситуацію в Сирії

Допомога Україні

Нагадаємо, питання посилення допомоги Україні від європейських країн стало більш актуальним, оскільки у США на виборах президента переміг Дональд Трамп.

Поки що невідомо, чи продовжуватиме Трамп надавати українським захисникам військову допомогу. США від початку повномасштабної війни є основним союзником України у контексті військової допомоги.

Зокрема, вчора, 10 грудня, заступник міністра оборони Польщі Цезар Томчик закликав Німеччину збільшити допомогу Україні, оскільки повернення Дональда Трампа до Білого дому може призвести до скорочення підтримки від США.

При цьому прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголошував, що допомога Україні найближчими місяцями "визначить майбутнє Євросоюзу".

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