Главы Минюста Евросовета обсудили, как добиться "полной ответственности" РФ за агрессию

В столице Латвии Риге министры юстиции государств-членов и наблюдателей Совета Европы приняли декларацию, в которой изложен ряд принципов для достижения "полной ответственности" за агрессию РФ против Украины, и предоставления возмещения всем жертвам войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Совета Европы.
Такая декларация получила название "Рижские принципы".
Они подчеркивают, что Реестр ущерба для Украины должен иметь подход, ориентированный на жертв, чтобы обеспечить средства правовой защиты, в частности, для наиболее уязвимых групп, таких как женщины и дети.
Кроме того, в них отмечается "важность оказания помощи национальным властям для облегчения координации внутренних усилий" по поддержке функционирования Регистра и содержательных консультаций с обществом и неправительственными организациями.
"Министры напомнили о важности Реестра ущерба как первого шага к тому, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она причинила Украине своей незаконной войной", - указывается в заявлении Совета Европы.
В Регистре собраны все данные о претензиях и доказательствах, которые призваны стать первым компонентом будущего международного механизма компенсации.
"Это поможет обеспечить полное и эффективное возмещение ущерба Украине и жертвам посредством отдельного международного инструмента, который будет создан в сотрудничестве с Украиной", - говорится в публикации.
Министры подчеркивают, что все обвинения в преступлениях, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные войсками РФ в Украине, должны быть "полностью расследованы и, если это оправдано, преследоваться по закону на национальном и международном уровнях, чтобы виновные понесли ответственность за свои действия".
Также министры заявили о поддержке расследования и усилия по сбору доказательств, проводимые Украиной, другими национальными властями и прокурором Международного уголовного суда (МУС).
Представители Совета Европы также призвали все соответствующие заинтересованные стороны активно участвовать в выявлении мест нахождения незаконно депортированных и перемещенных российскими оккупантами украинских детей, и оказать помощь для их безопасного возвращения.
Напомним, что в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был издан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
В начале июля Парламентская ассамблея ОБСЕ одобрила резолюцию по созданию спецтрибунала для привлечения РФ к ответственности за совершенные в Украине военные преступления. В группу, которая работает над созданием трибунала по преступлениям агрессии РФ против Украины, входят 37 стран.
По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, международный спецтрибунал может заработать уже в следующем году.
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