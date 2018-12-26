ОРДЛО та РФ блокують обмін заручниками

Фото: зустріч полонених у аеропорту "Бориспіль" в 2017 році (РБК-Україна/Віталій Носач)

Українська сторона не отримала відповіді на ініціативи щодо обміну заручниками

Українська сторона у Тристоронній контактній групі досі не отримала жодної відповіді від РФ і представників ОРДО на пропозиції щодо обміну заручниками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook віце-спікера Ради та учасника переговорів Ірини Геращенко.

Як зазначається, українська сторона пропонувала провести 27 грудня відеоконференцію гуманітарної групи для обговорення питання щодо обміну заручниками.

"Ми передали конкретні пропозиції, списки і запропонували здійснити велике звільнення в форматі 22-22, 39-11 і 33-8 5 січня, в переддень Різдва. Досьогодні ми не отримали жодної відповіді від РФ і представників ОРДО", - написала Геращенко.

Вона також повідомила, що у ОБСЄ запропонували перенести проведення переговорів з 27 на 29 грудня.

"Ми згодні на 29 грудня, звичайно, але від представників ОБСЄ очікуємо більш зацікавленої позиції і більшої ініціативи у вирішення гуманітарних питань", - зазначила Геращенко.

Учасник переговорів також розповіла, що представники ОРЛО надіслали листа, в якому відмовилися від скайп конференції і назвали ініціативи України і звільнення заручників "піар-акцією".

Раніше повідомлялося, що українська сторона контактної групи по Донбасу ініціює переговори по звільненню заручників і пропонує провести такий обмін 5 січня.

РБК-Україна писало, що російська сторона на засіданні в Мінську відмовилася від обміну ув'язненими.