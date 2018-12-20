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РФ відмовилась провести обмін ув'язненими, - Марчук

Новини » Політика    20.12.2018 - 16:31
РФ відмовилась провести обмін ув'язненими, - Марчук
Фото: Євген Марчук (УНІАН)

Раніше українська сторона запропонувала представникам ОРДЛО провести обмін заручниками 27 грудня 2018 року

Російська сторона на засіданні тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську відмовилася провести обмін ув'язненими. Про це під час брифінгу у Верховній раді повідомив представник України в ТГК Євген Марчук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Обміняти 23 російських громадян, які відбувають покарання за тяжкі злочини в місцях позбавлення волі в Україні на 23 українських ув'язнених, які перебувають у московських в'язницях - Росія відмовилася. Навіть на мою заяву: "так ви відмовляєтесь від своїх громадян?" вони кажуть, мовляв, це інша тема, це не пов'язано з подіями на Донбасі, як вони говорять і так далі", - заявив Марчук.

Нагадаємо, українська сторона в черговий раз запропонувала представникам окремих районів Донецької та Луганської областей провести обмін заручниками 27 грудня 2018 року. Раніше представник України в ТКГ Євген Марчук заявляв, що українська сторона до 27 грудня може повністю підготувати пропозиції щодо обміну полоненими.

Відзначимо, що на засіданні ТКГ на початку грудня Росія в черговий раз зірвала пропозицію України по звільненню заручників і політв'язнів, запропоноване українською стороною на 27 грудня 2018 року.

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