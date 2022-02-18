ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ватажок "ЛНР" теж оголосив евакуацію населення в Росію. І мобілізацію бойовиків

Новость на русском →
Луганськ, П'ятниця 18 лютого 2022 16:18
Ватажок "ЛНР" теж оголосив евакуацію населення в Росію. І мобілізацію бойовиків Фото: ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник (twitter com glavalnr)
Автор: Артем Горовенко

На тлі загострення на Донбасі ватажок так званої "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник теж оголосив евакуацію населення. Місцевих жителів мають намір вивозити на територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

"Доручаю главам територій, правоохоронним органам, надзвичайним службам забезпечити організовану евакуацію соціальних об'єктів і допомогти населенню в доставці до прикордонних пунктів пропуску", - заявив Пасічник.

За його словами, Росія готова забезпечити організований прийом і розміщення на своїй території жителів окремих районів Луганської області. Крім того, він закликав "всіх, хто здатний тримати в руках зброю, встати на захист своєї землі".

Нагадаємо, раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін оголосив масову евакуацію населення на територію Ростовської області (Російська Федерація).

Тим часом українська сторона спростовує інформацію про нібито наступ на окуповані райони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ЛНР Загострення на Донбасі
NEWS
Бойовики обстріляли гуманітарний конвой
Бойовики обстріляли гуманітарний конвой
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі