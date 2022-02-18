Ватажок "ЛНР" теж оголосив евакуацію населення в Росію. І мобілізацію бойовиків
На тлі загострення на Донбасі ватажок так званої "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник теж оголосив евакуацію населення. Місцевих жителів мають намір вивозити на територію Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.
"Доручаю главам територій, правоохоронним органам, надзвичайним службам забезпечити організовану евакуацію соціальних об'єктів і допомогти населенню в доставці до прикордонних пунктів пропуску", - заявив Пасічник.
За його словами, Росія готова забезпечити організований прийом і розміщення на своїй території жителів окремих районів Луганської області. Крім того, він закликав "всіх, хто здатний тримати в руках зброю, встати на захист своєї землі".
Нагадаємо, раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін оголосив масову евакуацію населення на територію Ростовської області (Російська Федерація).
Тим часом українська сторона спростовує інформацію про нібито наступ на окуповані райони.