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Загострення на Донбасі: Україна заперечує наступ і диверсії на хімоб'єктах

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 15:44
Загострення на Донбасі: Україна заперечує наступ і диверсії на хімоб'єктах Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Українська сторона на тлі загострення на Донбасі спростовує заяви окупаційної влади про наступ і диверсії на хімічних об'єктах. Київ прихильний дипломатичному врегулюванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди про нібито наступальні операції України або диверсії на хімічному виробництві. Україна не проводить і не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми повністю віддані виключно дипломатичному врегулюванню", - зазначив він.

Зазначимо, сьогодні окупанти поширили інформацію про нібито спроби диверсій на хімічних об'єктах заводу "Стірол" у Горлівці та на нафтобазі в Оленівці.

Оновлено на 15:50

Як заявили в Генштабі ЗСУ, підрозділи Об'єднаних сил дотримуються мінських угод та норм міжнародного гуманітарного права.

"Отже, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе Росія - країна-окупант", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, загострення на Донбасі триває другий день, сьогодні бойовики відкрили вогонь з артилерії поблизу залізничної станції Скотовата, через що рух приміських та вантажних обмежений.

Окрім того, бойовики обстріляли гуманітарний конвой.

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