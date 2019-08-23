Голова Світового банку обговорив з керівництвом НБУ проблемні кредити банків

Питання зростання обсягів кредитування приватного сектору в Україні та зменшення частки непрацюючих кредитів у банківській системі обговорювалось під час зустрічі президента групи Світового банку Девіда Малпасса з керівництвом Національного банку. Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, упродовж зустрічі учасники обговорили перспективи подальшого зміцнення фінансового українського сектору.

У зустрічі брали участь голова НБУ Яків Смолій, перший заступник голови Катерина Рожкова президент групи Світового банку Девід Малпасс, віце-президент Світового банку у регіоні Європи та Центральної Азії Сиріл Мюллер та директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

Нагадаємо, за даними агентства Standard & Poor's Global Ratings високий показник проблемних кредитів (52%) визначається перш за все обсягом проблемних кредитів "ПриваБанку", що складають 83% його кредитного портфеля, "що обумовлено тим фактом, що портфель корпоративних кредитів майже повністю складається з кредитів пов'язаним сторонам". При цьому частка проблемних кредитів приватних українських банків становить трохи менше 25%.

Як повідомляло РБК-Україна, президент групи Світового банку Девід Малпасс відвідую Київ з дводенним візитом. Це буде перший візит Малпасса до України після того, як 9 квітня 2019 року він посів посаду президента Групи Світового банку. Протягом 22 серпня - 23 серпня 2019 року він планує зустрітися з міністром фінансів, головою Національного банку України, міськими головами, народними депутатами, представниками банківського сектору, фермерами та представниками приватного сектору.