Глава Всемирного банка обсудил с руководством НБУ проблемные кредиты банков

Вопрос роста объемов кредитование частного сектора в Украине и уменьшения доли неработающих кредитов в банковской системе обсуждался во время встречи президента группы Всемирного банка Дэвида Малпасса с руководством Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи участники обсудили перспективы дальнейшего укрепления финансового сектора.

Во встрече принимали участие председатель НБУ Яков Смолий, первый заместитель главы Екатерина Рожкова президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс, вице-президент Мирового банка в регионе Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер и директор Мирового банка в делах Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

Напомним, по данным агентства Standard & Poor's Global Ratings высокий показатель проблемных кредитов (52%) определяется прежде всего объемом проблемных кредитов "ПриватБанка", которые составляют 83% его кредитного портфеля, "что обусловлено тем фактом, что портфель корпоративных кредитов почти полностью состоит из кредитов связаним сторонам". При этом доля проблемных кредитов частных украинских банков составляет чуть менее 25%.

Как сообщало РБК-Украина, президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс приехал Киев с двухдневным визитом. Это будет первый визит Малпасса после того, как 9 апреля 2019 года он занял должность президента Группы Всемирного банка. В течение 22 августа - 23 августа 2019 года он планирует встретиться с министром финансов, главами Национального банка Украины, городскими головами, народными депутатами, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора.