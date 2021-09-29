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Глава Венеційської комісії закликав суддів розблокувати судову реформу в Україні

Автор: Дмитро Левицький

Глава Венеційської комісії Джані Букіккіо зробив заяву з приводу процесу судової реформи в Україні. Він закликав якомога скоріше розблокувати створення Етичної ради, яка має забезпечити надійну Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Венеційської комісії.

"Важлива частина цієї реформи - створення Етичної ради... Наразі дуже необхідно, щоб Рада суддів України без подальших затримок провела власні призначення, які потрібні для проведення реформи", - заявив Букіккіо.

Глава Венеційської комісії закликав сторони утримуватися від будь-яких дій, що призводять до затримки створення Етичної ради, бо це "може завдати непоправної шкоди реалізації незалежної та ефективної судової системи в Україні".

"Я впевнений, що українські судді розуміють, що ця реформа необхідна не тільки для репутації та авторитету української судової системи, а й для України в цілому і для всіх громадян України. Я закликаю їх взяти на себе відповідальність і підтримати реформу", - додав він.

Нагадаємо, Рада суддів досі не обрала кандидатів до Етичної ради. Водночас інші сторони своїх кандидатів вже запропонували.

За даними РБК-Україна, Раду суддів можуть позбавити права формувати Етичну раду.

Більше про це ви можете прочитати в матеріалі "Битва за реформу. Чим закінчиться конфлікт Зеленського і судової влади".

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Судова реформаВенецианская комиссия