Глава Венеційської комісії закликав суддів розблокувати судову реформу в Україні

Глава Венеційської комісії Джані Букіккіо зробив заяву з приводу процесу судової реформи в Україні. Він закликав якомога скоріше розблокувати створення Етичної ради, яка має забезпечити надійну Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Венеційської комісії .

"Важлива частина цієї реформи - створення Етичної ради... Наразі дуже необхідно, щоб Рада суддів України без подальших затримок провела власні призначення, які потрібні для проведення реформи", - заявив Букіккіо.

Глава Венеційської комісії закликав сторони утримуватися від будь-яких дій, що призводять до затримки створення Етичної ради, бо це "може завдати непоправної шкоди реалізації незалежної та ефективної судової системи в Україні".

"Я впевнений, що українські судді розуміють, що ця реформа необхідна не тільки для репутації та авторитету української судової системи, а й для України в цілому і для всіх громадян України. Я закликаю їх взяти на себе відповідальність і підтримати реформу", - додав він.