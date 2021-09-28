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Раду суддів можуть позбавити права формувати Етичну раду, - джерело

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Київ, Вівторок 28 вересня 2021 09:59
Раду суддів можуть позбавити права формувати Етичну раду, - джерело Фото: голова Ради суддів Богдан Моніч (rsu.gov.ua)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Рада суддів з 21 вересня оголосила повторний відбір бажаючих стати делегатами до Етичної ради. Голова ради не готовий стверджувати, що повторний відбір делегатів до етичної ради буде успішним.

Про це голова Ради суддів Богдан Моніч повідомив у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Битва за реформу. Чим закінчиться конфлікт Зеленського і судової влади".

Голова правового комітету Верховної Ради Андрій Костін сподівається, що Рада суддів все-таки виконає свою функцію і розблокує реформу. Інакше можуть бути прийняті "певні заходи".

"У суддів не може бути свого інтересу до того, хто буде членом Вищої ради правосуддя або Вищої кваліфкомісії суддів. У них не може бути свого корпоративного інтересу, у них завдання - просто розглядати справи і виносити рішення", - підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

Які саме "заходи" можуть бути вжиті голова комітету не сказав. Водночас джерело видання в монобільшості зазначило, що розглядається можливість внести зміни до законодавства і позбавити Раду суддів права формувати Етичну раду.

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