ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Судова реформа: посли G7 закликали суддів прискорити відбір кандидатів до Етичної ради

Новость на русском →
Україна, Четвер 23 вересня 2021 18:18
Судова реформа: посли G7 закликали суддів прискорити відбір кандидатів до Етичної ради Фото: посли G7 занепокоєні судовою реформою в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Посли держав "Великої сімки" (G7) зробили заяву з приводу процесу впровадження судової реформи в Україні. Дипломати висловили занепокоєння та розчарування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву послів G7 у Twitter.

"Посли продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні із занепокоєнням. Вони із розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для добору кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів", - йдеться в заяві.

Посли G7 звернули увагу на те, що запропонований Радою суддів графік "не відображає важливості та невідкладності" судової реформи.

"Посли продовжують закликати Раду суддів та всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до Етичної ради ВРП", - наголошується у заяві.

Зазначимо, Етична рада перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя. До неї входять, зокрема, представники міжнародних партнерів та судової влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Судова реформа G7
NEWS
Вчені розрахували пік четвертої хвилі COVID-19 в Україні
Вчені розрахували пік четвертої хвилі COVID-19 в Україні
DAILY
Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки