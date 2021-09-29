Глава Венецианской комиссии призвал судей разблокировать судебную реформу в Украине

Глава Венецианской комиссии Джани Букиккио сделал заявление по поводу процесса судебной реформы в Украине. Он призвал как можно скорее разблокировать создание Этического совета, который должен обеспечить надежную Высшую квалификационную комиссию судей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Венецианской комиссии .

"Важная часть этой реформы - создание Этического совета... Сейчас очень необходимо, чтобы Совет судей Украины без дальнейших задержек провел собственные назначения, которые нужны для проведения реформы", - заявил Букиккио.

Глава Венецианской комиссии призвал стороны воздерживаться от любых действий, приводящих к задержке создания Этического совета, потому что это "может нанести непоправимый ущерб реализации независимой и эффективной судебной системы в Украине".

"Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной системы, но и для Украины в целом и для всех граждан Украины. Я призываю их взять на себя ответственность и поддержать реформу", - добавил он.