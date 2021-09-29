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Глава Венецианской комиссии призвал судей разблокировать судебную реформу в Украине

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Венецианской комиссии Джани Букиккио сделал заявление по поводу процесса судебной реформы в Украине. Он призвал как можно скорее разблокировать создание Этического совета, который должен обеспечить надежную Высшую квалификационную комиссию судей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Венецианской комиссии.

"Важная часть этой реформы - создание Этического совета... Сейчас очень необходимо, чтобы Совет судей Украины без дальнейших задержек провел собственные назначения, которые нужны для проведения реформы", - заявил Букиккио.

Глава Венецианской комиссии призвал стороны воздерживаться от любых действий, приводящих к задержке создания Этического совета, потому что это "может нанести непоправимый ущерб реализации независимой и эффективной судебной системы в Украине".

"Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной системы, но и для Украины в целом и для всех граждан Украины. Я призываю их взять на себя ответственность и поддержать реформу", - добавил он.

Напомним, Совет судей до сих пор не избрал кандидатов в Этический совет. В то же время другие стороны своих кандидатов уже предложили.

По данным РБК-Украина, Совет судей могут лишить права формировать Этический совет.

Больше об этом вы можете прочитать в материале "Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти".

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Судебная реформаВенецианская комиссия