Глава УПЦ МП закликав віруючих не переходити в Православну церкву України

Фото: митрополит Онуфрій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Онуфрій вважає, що Православна церква України довго не протримається

Глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій закликав православних віруючих України "зберігати вірність Українській православній церкві". Про це він заявив у неділю в Покровському соборі Борисполя, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Деякі озлоблюються, деякі бродять - йдуть з одного табору в інший. Ми нікуди не звертаємо - ні ліворуч, ні праворуч. Я це кажу стосовно віри", - сказав Онуфрій.

На його думку, таким чином українці складають іспит богу на "вірність істині", а Православна церква України довго не протримається.

"Зараз бажають зробити свої такі керовані церкви, які б керувалися людьми, а не богом. Якщо церква буде управлятися людиною - це не буде церква, це буде політична партія. Її існування буде настільки довгим, наскільки ця політика буде на вершині людського, суспільного життя. А ми вже бачили багато політиків і політичних партій, які були сильні, потужні, економічно багаті, а все це пішло в історію, все зруйнувалося", - стверджує глава УПЦ МП.

Нагадаємо, в Черкаській області 6 парафій Української православної церкви Московського патріархату перейшли у Православну церкву України.