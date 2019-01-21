Глава УПЦ МП призвал верующих не переходить в Православную церковь Украины

Фото: митрополит Онуфрий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Онуфрий считает, что Православная церковь Украины долго не продержится

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий призвал православных верующих Украины "хранить верность Украинской православной церкви". Об этом он заявил в воскресенье в Покровском соборе Борисполя, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Некоторые озлобляются, некоторые шатаются - идут из одного "лагеря" в другой. Мы никуда не сворачиваем - ни налево, ни направо. Я это говорю в отношении веры", - сказал Онуфрий.

По его мнению, таким образом украинцы сдают экзамен богу на "верность істине", а Православная церковь Украины долго не продержится.

"Сейчас желают сделать свои такие управляемые церкви, которые бы управлялись людьми, а не богом. Если церковь будет управляться человеком - это не будет церковь, это будет политическая партия. Ее существование будет настолько долгим, насколько эта политика будет на вершине человеческой, общественной жизни. А мы уже видели много политиков и политических партий, которые были сильные, мощные, экономически богатые, а все это ушло в историю, все разрушилось", - утверждает глава УПЦ МП.

Напомним, в Черкасской области 6 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.