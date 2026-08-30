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Глава ЦРУ предложил провести встречу между Трампом, Зеленским и Путиным, - Axios

06:53 30.08.2026 Вс
2 мин
Что известно о визите директора ЦРУ в Москву?
aimg Эдуард Ткач
Глава ЦРУ предложил провести встречу между Трампом, Зеленским и Путиным, - Axios Фото: директор ЦРУ Джон Рэтклифф (Getty Images)
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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время тайной поездки в Москву предложил провести трехстороннюю встречу между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным. Цель - попытаться положить конец войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Издание отмечает, что это был первый случай, когда Рэтклифф лично участвовал в дипломатических усилиях по достижению прорыва в отношениях между Украиной и Россией.

По словам источников, визит главы ЦРУ был частично направлен на выяснение того, смогут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры при посредничестве США.

Как известно, Рэтклифф встречался в Москве с главой внешней разведки СВР Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым.

Источники говорят, что Рэтклифф пришел к выводу, что Бортников - это конструктивный игрок, который способен помочь возобновить дипломатические усилия.

Тут также важно упомянуть материал The New York Times, где говорилось, что Ратклифф дал Бортникову "мрачную оценку" ситуации на войне, призвав Россию заключить сделку до того, как положение ухудшится.

В то же время украинские официальные лице скептически относятся к намерениям Путина и заявляют, что имеют данные, которые свидетельствуют о том, что диктатор РФ планирует масштабную эскалацию войны.

Провал переговоров

Напомним, что переговоры между Украиной и Россией при посредничестве администрации Трампа были приостановлены в середине февраля после начала войны с Ираном.

В течение последних нескольких месяцев спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проводили отдельные переговоры с представителями РФ и представителями Украины. Однако существенного прогресса достичь не удалось.

При этом на днях руководитель ОП Кирилл Буданов сказал журналистам, что переговоры с Россией при посредничестве США могут возобновиться в сентябре.

Ранее в пятницу Зеленский поблагодарил США за "необходимый тон разговора с Россией" и заявил, что администрация Трампа "продвигает реалистичное видение того, что нужно сделать и чего необходимо достичь".

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