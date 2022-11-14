Переговоры США и России были сфокусированы на ядерной безопасности, - Белый дом
Переговоры США и России в столице Турции, в первую очередь, были направлены на нивелирование ядерной угрозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.
По словам представителя Белого дома, директор ЦРУ Уильям Бернс встретился со своим российским коллегой в Турции, чтобы предостеречь Россию от применения ядерного оружия в Украине.
Сообщается, что встреча в Анкаре никоим образом не была целью переговоров или обсуждения какого-либо урегулирования войны в Украине. Украина была заранее проинформирована о поездке. Бернс также на встрече поднял вопрос о задержанных в России американцах.
Российскую делегацию в Анкаре возглавлял Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки страны.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 14 ноября, глава ЦРУ Ульям Бернс проводит встречу со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Стороны обсуждают ряд вопросов, в том числе угрозу ядерной эскалации.
Также сегодня, 14 ноября, Байден заявил, что Соединенные Штаты не собираются вступать в какие-либо мирные переговоры с Россией по Украине без соответствующего решения самой страны.
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