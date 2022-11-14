ua ru
Пн, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Переговоры США и России были сфокусированы на ядерной безопасности, - Белый дом

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 14 ноября 2022 22:44
Переговоры США и России были сфокусированы на ядерной безопасности, - Белый дом Фото: переговоры США и России были сфокусированы на ядерной безопасности (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Переговоры США и России в столице Турции, в первую очередь, были направлены на нивелирование ядерной угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

По словам представителя Белого дома, директор ЦРУ Уильям Бернс встретился со своим российским коллегой в Турции, чтобы предостеречь Россию от применения ядерного оружия в Украине.

Сообщается, что встреча в Анкаре никоим образом не была целью переговоров или обсуждения какого-либо урегулирования войны в Украине. Украина была заранее проинформирована о поездке. Бернс также на встрече поднял вопрос о задержанных в России американцах.

Российскую делегацию в Анкаре возглавлял Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки страны.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 14 ноября, глава ЦРУ Ульям Бернс проводит встречу со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре. Стороны обсуждают ряд вопросов, в том числе угрозу ядерной эскалации.

Также сегодня, 14 ноября, Байден заявил, что Соединенные Штаты не собираются вступать в какие-либо мирные переговоры с Россией по Украине без соответствующего решения самой страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Ядерная безопасность
NEWS
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
Байден исключил какие-либо мирные переговоры без решения Украины
DAILY
Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине