Переговоры США и России были сфокусированы на ядерной безопасности, - Белый дом

Фото: переговоры США и России были сфокусированы на ядерной безопасности (Getty Images)

Переговоры США и России в столице Турции, в первую очередь, были направлены на нивелирование ядерной угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.