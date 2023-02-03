Глава ЦРУ назвал следующие полгода в Украине "критическими"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS .

Журналист телеканала Оливия Газис процитировала Бернса, который считает, что Россия делает ставку на политическую усталость Запада от войны.

Кроме того, Бернс заявил во время выступления в Джорджтаунском университете, что Москва вряд ли серьезно настроена на проведение переговоров по Украине.

Он также заявил, что нет ни одного иностранного лидера, который более пристально следил бы за опытом президента РФ Владимира Путина, чем лидер Китая Си Цзиньпин.

По его словам, Пекин был встревожен плохой работой российских вооруженных сил, однако две страны по-прежнему "привержены" своему партнерству, хотя и "очень неохотно" предоставляют, например, смертоносное оружие.

Напомним, в январе стало известно, что директор ЦРУ Уильям Бернс тайно приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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