ua ru
Пт, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава ЦРУ назвав наступні півроку в Україні "критичними"

Новость на русском →
США, П'ятниця 03 лютого 2023 02:07
Глава ЦРУ назвав наступні півроку в Україні "критичними" Фото: Вільям Бернс, голова ЦРУ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс назвав наступні півроку в Україні "критичними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

Журналіст телеканалу Олівія Газіс процитувала Бернса, який вважає, що Росія робить ставку на політичну втому Заходу від війни.

Крім того, Бернс заявив під час виступу у Джорджтаунському університеті, що Москва навряд чи серйозно налаштована на проведення переговорів щодо України.

Він також заявив, що немає жодного іноземного лідера, який уважніше стежив би за досвідом президента РФ Володимира Путіна, ніж лідер Китаю Сі Цзіньпін.

За його словами, Пекін був стривожений поганою роботою російських збройних сил, проте дві країни, як і раніше, "прихильні" до свого партнерства, хоча і "дуже неохоче" надають, наприклад, смертоносну зброю.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс таємно приїжджав до Києва, щоб зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЦРУ
NEWS
Зеленський провів засідання Ставки, вперше у новому форматі
Зеленський провів засідання Ставки, вперше у новому форматі
DAILY
Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників