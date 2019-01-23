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Глава ЦВК прокоментувала необхідність нового виборчого кодексу

Новини » Вибори 2019    23.01.2019 - 11:42
Глава ЦВК прокоментувала необхідність нового виборчого кодексу
Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

На думку Сліпачук, говорити про запуск нового виборчого кодексу з літа безвідповідально

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук прокоментувала необхідність прийняття нового виборчого кодексу влітку цього року. Про це глава ЦВК розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Сліпачук, зокрема, прокоментувала готовність ЦВК провести вибори восени за новими правилами в разі прийняття нового кодексу.

"Можливо, приймуть точкові зміни в рамках існуючого закону, відшліфують якісь процеси, візьмуть компромісний варіант. Говорити про запуск нового Виборчого кодексу з літа, я вважаю, безвідповідально для усіх. Для депутатів у першу чергу, тому що це і називається "популізм". Ми хороші, ми приймаємо новий закон, який жоден із суб'єктів, що беруть участь у виборчому процесі, реалізувати не зможе... якщо будуть точкові зміни, то ми зможемо переформатуватися, але якщо кардинальні...", - сказала глава ЦВК.

Вона зазначила, що в проекті Виборчого кодексу пропонується ввести ліцензування для членів виборчих комісій, проте реалізувати цю норму закону до осені неможливо.

"Питання: як визначити ВНЗ, які будуть цьому навчати, дати програму? Якщо кодекс приймуть у травні, це зможуть провести до жовтня? Відповідь об'єктивна: ні. Неможливо буде встигнути зробити все те, що закладено в новий кодекс", - пояснила Сліпачук.

Нагадаємо, раніше глава парламенту Андрій Парубій заявив, що робоча група майже завершила опрацювання поправок до проекту нового виборчого кодексу і передає його на розгляд комітету ВР з питань правової політики і правосуддя.

Як писало РБК-Україна раніше, в листопаді 2018 року в Європарламенті закликали Україну прийняти новий виборчий кодекс.

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