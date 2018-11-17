В Европарламенте призвали Украину принять новый избирательный кодекс

Фото: Ребекка Хармс (из открытых источников)

Ребекка Хармс отметила, что у Украины еще есть время для принятия нового кодекса

Одной из рекомендаций Европейского парламента перед проведением выборов в Украине остается принятие Верховной радой нового избирательного законодательства. Об этом на брифинге брифинга заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что у украинского парламента еще есть время для принятия избирательного кодекса.

"Мы встречались со спикером парламента (Андреем Парубием, - ред.) и мы знаем, что это довольно сложный процесс. Но так же мы знаем, что есть тысячи поправок, которые необходимо внести. Мы бы хотели поощрить наших коллег, чтобы они прошли этот сложный процесс", - заявила Хармс.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Раде сомневаются в принятии избирательного кодекса до парламентских выборов осенью 2019 года. Новое законодательство предусматривает переход от смешанной системы выборов к открытым спискам.

В то же время на прошлой неделе стало известно, что рабочая группа по подготовке избирательного кодекса рассмотрела уже 60% поправок. Отметим, кодекс будет рассмотрен в парламенте только после решения комитета.