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Голова Тернопільської ОДА заразився коронавірусом

Тернопіль, Субота 22 серпня 2020 15:46
Голова Тернопільської ОДА заразився коронавірусом
Фото: Володимир Труш (vkursi.te.ua)
Автор: Максим Зайченко

Лікарі призначили йому курс медикаментозного лікування

Голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш заразився на коронавірус. Зараз він знаходиться на самоізоляції.

Про це Труш написав у Facebook.

"Друзі, тільки дослідження на COVID-19 показали у мене позитивний результат, - повідомив він.

Чиновник додав, що лікарі призначили йому курс медикаментозного лікування. Він буде працювати дистанційно. За його словами, самопочуття після цього не покращилося.

Зазначимо, у Тернопільській області за останню добу виявили 206 випадків коронавірусної хвороби.

Як раніше писало РБК-Украина, Мінздоров'я може переглянути критерії госпіталізації хворих на коронавірус.

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що пандемія коронавірусу завершиться менш ніж за два роки: у ВООЗ вважають, що при великих зв'язках вірус поширюється швидше, однак у світі є технології, щоб його зупинити.

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