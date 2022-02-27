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"Байрактар" розніс колону російської техніки в Херсонській області

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Чорнобаївка, Неділя 27 лютого 2022 11:33
"Байрактар" розніс колону російської техніки в Херсонській області Фото: Байрактар знищив російську колону під Херсоном (flickr.com/150671024@N05)
Автор: Дмитро Левицький

Український безпілотник "Байрактар" завдав удару по колоні окупаційних військ поблизу Херсона. Удар по російських військових стався біля села Чорнобаївка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного.

"Що Байрактар животворящий робить!", - підписав головнокомандувач відеролик, на якому зафіксовано момент удару.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ розповіли, як пройшов третій день війни з Росією.

Крім того, генпрокурор Ірина Венедіктова назвала президента РФ Володимира Путіна головним військовим злочинцем 21 століття.

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