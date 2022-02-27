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"Байрактар" знищив Російський ЗРК "Бук" під Житомиром

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Київ, Неділя 27 лютого 2022 21:00
"Байрактар" знищив Російський ЗРК "Бук" під Житомиром Фото: Байрактар знищив російський Бук під Житомиром (flickr.com/150671024@N05)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Український безпілотник "Байрактар" завдав удару по колоні російських окупаційних військ під Житомиром. В результаті удару в районі населеного пункту Малин знищений зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

"Байрактари" в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищений російський "Бук" в районі Малина Житомирської області", - підписав Головнокомандувач відео знищення російського ЗРК.

Нагадаємо, повітряні сили ЗСУ отримали від західних партнерів велику партію ракет класу "повітря-повітря".

Зазначимо, раніше з'явилися дані про втрати окупантів за останні три дні - велика кількість техніки та особового складу.

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