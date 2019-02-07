Голова Ради НБУ прокоментував можливість обміну валюти онлайн

Купувати валюту можна буде без черг та зайвих ризиків

Новый закон "О валюте и валютных операциях", который вступил в силу 7 февраля 2019 года, упростит валютные операции для населения и малого бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Богдана Данилишина в Facebook.

Как отметил Данилишин, новые нормативно-правовые акты НБУ отменяют запрет на on-line покупку иностранной валюты, если сумма покупки не превышает 150 тыс. грн.

"Соответствующее решение увеличивает уровень комфорта для той части населения, которая активно использует Интернет-банкинг. Благодаря нововведению проще будет происходить покупка валюты: с выбором наилучшего курса, без очередей и лишних рисков, а главное - в нормативно-правовом поле, вне черного рынка", - отметил глава Совета НБУ.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" позволяет обменивать валюту онлайн, если объем сделки не превышает 150 тыс. грн.

Кроме того НБУ разрешил покупать валюту за кредитные средства, если сумма операции не превышает 150 тыс. грн.

Как сообщало РБК-Украина, в НБУ считают, что большинство крупных украинских банков будут предлагать услугу покупки валюты онлайн.