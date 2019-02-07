Голова Ради НБУ прокоментував можливість обміну валюти онлайн

Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Купувати валюту можна буде без черг та зайвих ризиків

Новий закон "Про валюту і валютні операції", який набрав чинності 7 лютого 2019 року, спростить валютні операції для населення та малого бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку Богдана Данилишина у Facebook.

Як зазначив Данилишин, нові нормативно-правові акти НБУ скасовують заборону на on-line купівлю іноземної валюти, якщо сума купівлі не перевищує 150 тис. грн.

"Відповідне рішення збільшує рівень комфорту для тієї частини населення, яка активно використовує Інтернет-банкінг. Завдяки нововведенню простіше буде відбуватись купівля валюти: з вибором найкращого курсу, без черг та зайвих ризиків, а головне - у нормативно-правовому полі, поза чорним ринком", - зазначив голова Ради НБУ.

Нагадаємо, закон "Про валюту і валютні операції" дозволяє обмінювати валюту онлайн, якщо обсяг операції не перевищую 150 тис. грн.

Крім того НБУ дозволив купувати валюту за кредитні кошти, якщо сума операції не перевищує 150 тис. грн.

Як повідомляло РБК-Україна, у НБУ вважають, що більшість великих українських банків будуть пропонувати послугу купівлі валюти онлайн.