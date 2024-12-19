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Глава разведки Эстонии: НАТО придется сдерживать Россию еще 10-20 лет

Таллин, Четверг 19 декабря 2024 21:44
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Глава разведки Эстонии: НАТО придется сдерживать Россию еще 10-20 лет Иллюстративное фото: армия НАТО будет сдерживать Россию еще 10-20 лет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Североатлантическому альянсу придется продолжать сдерживание России еще в течение 10-20 лет. Это необходимо, чтобы Москва не решила напасть на НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью для Reuters заявил руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

"Задачей НАТО на ближайшие 10-20 лет будет сдерживание России, чтобы у нее не возникало глупых идей о военном наступлении на Запад", - отметил Розин.

Он уточнил, что такая задача является выполнимой, но ее должны серьезно воспринимать на Западе. Также необходимы инвестиции в оборонный сектор.

"Военные планы НАТО и стран должны быть надежными, реальными и подкрепляться реальными ресурсами, касающимися присутствия войск, подразделений, боеприпасов. Если мы правильно выполним домашнее задание, то сможем сдерживать Россию", - считает руководитель Департамента внешней разведки Эстонии.

По словам Розина, ему трудно представить, что Россия в ближайшее время будет вести мирные переговоры с Украиной. При этом Москва попытается “ограничить деятельность НАТО, инфраструктуру НАТО и присутствие войск в непосредственной близости от РФ”.

Россия - угроза для Запада

Напомним, сегодня, 19 декабря, министр обороны Финляндии Анти Хяккянен подчеркивал, что Россия продолжит оставаться угрозой для стран Европы даже после завершения войны в Украине.

При этом начальник Объединенного штаба Сил обороны Эстонии Вахур Карус еще в сентябре отмечал, что в случае нападения России его страна имеет право ударить по российской территории, а не только обороняться.

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НАТО Российская Федерация Эстония
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