ua en ru
Пн, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

У Трампа пока не выходили на Украину с конкретными мирными предложениями, - источники

Украина, Понедельник 25 ноября 2024 08:09
UA EN RU
У Трампа пока не выходили на Украину с конкретными мирными предложениями, - источники Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

По состоянию на данный момент неизвестно, в чем состоит "план Дональда Трампа по Украине". И с предметными предложениями напрямую к Киеву ни он сам, ни люди из его нынешней команды не обращались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники из высшего военно-политического руководства Украины.

Как отмечается в материале РБК-Украина, "сливы" в медиа различных "мирных планов" и концепций - это пока элемент внутриштабной борьбы в окружении будущего президента США, которая началась задолго до выборов.

И различные ужимки в соцсетях на украинскую тему от миллиардера Илона Маска или президентского сына Дональда Трампа-младшего тоже укладываются в рамки этой борьбы за внимание первого лица.

А тот, в свою очередь, пока больше занят внутриполитическими вопросами, которые для Трампа всегда были в приоритете. Но до Украины руки всерьез дойдут уже довольно скоро. Вероятно, состоится еще один его звонок в Кремль, уже более предметный. Вскоре в США отправится и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Нам важно оказаться там, у Трампа, раньше русских, продвинуть свою концепцию", - говорит РБК-Украина собеседник в президентском окружении.

Подробнее читаете в материале РБК-Украина "План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского".

Планы Трампа

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп в ходе избирательной кампании делал скептические заявления о поддержке Украины. Он также утверждал, что положит конец войне одним телефонным звонком. Но детали своего плана Трамп не раскрывал.

Западные СМИ публиковали версии так называемого мирного плана Трампа. В частности, The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что согласно плану Украина якобы пообещает не вступать в НАТО в течение 20 лет, а США продолжат предоставлять оружие. Но и Украине придется отказаться от 20% территории.

Издание The Telegraph писало, что Трамп может призвать европейские и британские войска обеспечить 1200 км буферную зону между войсками Украины и РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
NEWS
AP показало обломки ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Днепр
AP показало обломки ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Днепр
DAILY
"Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений