Стало известно, когда Трамп может подготовить план завершения войны в Украине

Конкретные меры плана избранного президента США Дональда Трампа по Украине пока неизвестны. Однако на протяжении следующего месяца, как раз к Рождеству, контуры возможного мирного урегулирования станут уже более заметными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники из высшего военно-политического руководства Украины.

Как отмечается в материале РБК-Украина, к 20 января в команде Трампа хотят подойти уже с готовым решением по Украине, чтобы, получив реальные полномочия, реализовать его в кратчайшие сроки. Пусть и не в обещанные "24 часа", но довольно оперативно.

Этот "турборежим" по-американски, к слову, будет распространяться не только на украинскую тему, но и на Ближний Восток, на проблему с незаконными мигрантами и т.д.

Подробнее читаете в материале РБК-Украина "План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского".

Мирный план Трампа

Как сообщало РБК-Украина, ни Дональд Трамп, ни люди из его нынешней команды с предметными предложениями напрямую к Киеву пока не обращались. Трамп пока больше занят внутриполитическими вопросами, которые для Трампа всегда были в приоритете. В Киеве ожидают, что до Украины руки всерьез дойдут уже довольно скоро.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, важные переговоры между Украиной и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом будут возможны после его инаугурации 20 января.

Зеленский подчеркнул, что у Украины есть все шансы закончить войну в следующем году. По его словам, необходимо услышать новые предложения нового президента США о плане завершения войны.