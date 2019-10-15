Глава уряду Шотландії виступила за референдум про незалежність у 2020

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що другий референдум про незалежність Шотландії має відбутися у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Стерджен заявила, що вона попросить уряд Сполученого Королівства дати офіційну згоду до кінця цього року. При цьому вона зазначила, що британський уряд "не має права" блокувати запит Шотландії.

Стерджен додала, що її метою є не просто проведення референдуму, але і забезпечення незалежності, а також те, що референдум повинен бути законним, щоб результат був визнаний на міжнародному рівні.

Уряд Великобританії неодноразово заявляв, що не буде надавати розпорядження Розділу 30 Конституції, яке використовувалося для забезпечення законності референдуму про незалежність у вересні 2014 року, на якому шотландські виборці вирішили залишитися у складі Великобританії (55% проти 45% за).

Нагадаємо, 5 жовтня в Шотландії тисячі людей вийшли на марш за незалежність. Стерджен висловила підтримку учасникам маршу. Вона написала: "У вас чудовий день. І не сумнівайтеся - незалежність гряде".

Також РБК-Україна повідомляло, що жителі Великобританії вважають за доцільне проведення референдумів про незалежність Шотландії і Північної Ірландії після виходу Великобританії зі складу ЄС (Brexit).

Раніше Головний парламентер Європейського союзу з питання (Brexit) Мішель Барньє заявив, що угода з Brexit можлива на цьому тижні.