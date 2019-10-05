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У Шотландії тисячі людей вийшли на марш за незалежність

Новини » Суспільство    05.10.2019 - 20:55
У Шотландії тисячі людей вийшли на марш за незалежність
Фото: марш в Шотландії (twitter.com/ScotNational/)

За даними депутата, на марш вийшли 250 тисяч людей

В столиці Шотландії Единбурзі в суботу, 5 суботу, на "марш за незалежність" вийшли тисячі людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Який день! 250 000 з нами марширують за незалежність", - написала у своєму Twitter депутат парламенту від Національної партії Шотландії Джоанна Черрі.

Крім того, глава уряду Шотландії Нікола Стерджен висловила в Twitter підтримку учасникам маршу. Звертаючись до учасників, вона написала: "У вас чудовий день. І не сумнівайтеся - незалежність гряде".

В минулу середу Стерджен звинуватила прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона в тому, що він має намір здійснити вихід з ЄС без угоди, що суперечить волевиявленню шотландських виборців. Стерджен заявила, що в найближчі два роки проведе ще один референдум щодо незалежності Шотландії.

Нагадаємо, жителі Великобританії вважають доцільним проведення референдумів про незалежність Шотландії і Північної Ірландії після Brexit.

Так, згідно з даними соціологічного опитування, за проведення референдуму в Шотландії виступили 45% британців, в той час як проти нього були 30% опитаних. Якщо виключити з опитування пункт "не знаю", то перевага у бік прихильників референдуму стає більше - 60% на 40%.

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