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Очільник PGNiG: на російську армію йде 20-30% від продажу газу полякам

Новини » Економіка     04.01.2020 - 16:59
Очільник PGNiG: на російську армію йде 20-30% від продажу газу полякам
Фото: Пьотр Возняк (polskieradio.pl)

Росія використовує газ не тільки в якості енергетичної зброї

Очільник Польської нафтогазової компанії (PGNiG) Пьотр Возняк заявив, що принаймні 20-30% ціни, яку платить за газ кожен поляк, йде прямо на фінансування російських збройних сил. Про це повідомляє "Польське радіо".

Як нагадав Возняк, від моменту вступу Польщі до Європейського союзу російський концерн "Газпром" уже сім разів необґрунтовано припиняв постачати газ до Польщі.

Як він додав, "особливо двічі, на зламі 2005/06 років і пізніше, 2009 року, коли нам припинили постачання газу без жодної причини з нашого боку, не було ані запізнення з платежами, ані технічної аварії, ані якогось більшого спору".

На запитання, чи зазнала дії "енергетичної зброї", чи Білорусь, куди Росія від нового року перестала постачати нафту, Возняк відповів, що "безумовно, так".

"Ми зазнавали цього багато разів. Не так болюче, як сьогодні агентства повідомляють про Білорусь, але майже так само болюче", - сказав він.

Нагадаємо, в листопаді польська нафтогазова компанія PGNiG відправила російської компанії "Газпром" заяву про намір розірвати Ямальський договір 31 грудня 2022 року. Сторони угоди зобов'язані подати заяву про продовження контракті за три роки до його закінчення.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд Данії погодився на будівництво газопровідної системи Baltic Pipe, яка повинна забезпечити постачання природного газу з Норвегії до Польщі.

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