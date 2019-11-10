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У Польщі назвали "Північний потік-2" оплатою зброї РФ європейськими грошима

Новини » Політика     10.11.2019 - 21:39
У Польщі назвали "Північний потік-2" оплатою зброї РФ європейськими грошима
Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com/Kancelaria Premiera)

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував ЄС за підтримку будівництва газопроводу

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував країни Європейського союзу за підтримку будівництва російського газопроводу "Північного потоку-2", заявивши про вкладення ЄС в зброю Росії через трубопровід. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Financial Times.

"Як прямо говорять деякі люди, "Північний потік-2" - це оплата російського зброї і оборони російської нашими європейськими грошима. Це дуже сумно, коли у такого проекту є така підтримка ключових країн ЄС", - заявив він.

Він також зазначив, що Польща вітає співпрацю "з мирною і демократичною Росією".

"Ми дуже вітаємо співпрацю з мирною і демократичною Росією, але Росія не мирна і агресивна в оточенні своїх кордонів", - підсумував Моравецький.

Нагадаємо, раніше Україна закликала Європейський парламент зупинити спроби Німеччини вивести "Північний потік-2" з-під дії газової директиви Європейського союзу.

Посол України в Королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький заявив, що намір Німеччини виключити трубопровід "Північний потік-2" з газової директиви є порушенням законодавства Євросоюзу, а також це заохочує Росію порушувати зобов'язання.

Так, Німеччина хоче пом'якшити газову директиву Євросоюзу з приводу трубопроводу "Північний потік-2". Однак під час голосування німецький Бундестаг не зміг ухвалити потрібний законопроект. Пом'якшення директиви підтримали 133 депутатів з 355 необхідних.

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