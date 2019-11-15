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Польща має намір розірвати Ямальський контракт з "Газпромом"

Новини » Політика     15.11.2019 - 14:46
Польща має намір розірвати Ямальський контракт з "Газпромом"
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Термін договору закінчується 31 грудня 2022 року

Польська нафтогазова компанія PGNiG відправила російської компанії "Газпром" заяву про намір розірвати Ямальський договір 31 грудня 2022 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляє видання, сторони угоди зобов'язані подати заяву про продовження контракті за три роки до його закінчення.

"Згідно з контрактом, сторони угоди зобов'язані подати заяву про подальшу співпрацю після 2022 року за три роки до передбачуваного закінчення строку його дії 31 грудня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

На думку правління польської компанії, діяльність, здійснена компанією досі, пов'язана з диверсифікацією напрямів імпорту газу в Польщі після 2022 року, зокрема, підписання контрактів на постачання зрідженого газу, придбання родовищ природного газу в Північному морі і заходи, що здійснюються оператором транспортної системи в рамках розвитку газотранспортної системи, підходять для забезпечення енергетичної безпеки країни і дозволяють закінчити дію Ямальського договору у відповідності з його положеннями

Видання зазначило, що уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський у вересні заявив, що Польщі не буде потрібен російський газ. Також він додав, що "Газпром" є монополістом і "ми вирвемося з цієї монополії".

Підписаний у 1996 році Ямальський контракт передбачає поставку приблизно 10 млрд кубометрів газу в рік. Згідно з нав'язаним "Газпромом" принципом "бери або плати", Польща повинна брати не менше 8,7 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що російський "Газпром" з великою ймовірністю з політичних мотивів може не підписати з Україною контракт на транзит газу після 1 січня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 листопада президент Росії Володимир Путін заявив, що фізичний реверс газу в Україну неможливий і знову запропонував купувати російський газ.

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