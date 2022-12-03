Глава Пентагона обвинил Россию в преднамеренной жестокости в войне против Украины

Россия с преднамеренной жестокостью целиться в мирных жителей Украины и ее гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина.
"Россия с умышленной жестокостью ставит гражданское население и гражданскую инфраструктуру под прицел своих орудий. Российские войска убили тысячи украинских граждан. Российские атаки привели к гибели детей, разрушению школ и разгрому больниц", - подчеркнул Остин.
По его словам, соседние с РФ страны смотрят на такую имперскую агрессию с растущей тревогой. Министр заявил, что конфликт в Украине дал возможность всем странам увидеть тираническую и смертельную войну, которую никто не хотел бы пережить.
Напомним, ранее Остин заявлял, что результат войны в Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в 21 веке.
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