Глава Пентагона обвинил Россию в преднамеренной жестокости в войне против Украины

Россия с преднамеренной жестокостью целиться в мирных жителей Украины и ее гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина.

"Россия с умышленной жестокостью ставит гражданское население и гражданскую инфраструктуру под прицел своих орудий. Российские войска убили тысячи украинских граждан. Российские атаки привели к гибели детей, разрушению школ и разгрому больниц", - подчеркнул Остин.

По его словам, соседние с РФ страны смотрят на такую имперскую агрессию с растущей тревогой. Министр заявил, что конфликт в Украине дал возможность всем странам увидеть тираническую и смертельную войну, которую никто не хотел бы пережить.